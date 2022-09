OVERZICHT: Penaltyklucht in Glasgow, magische Neres en verrassend Salzburg kleuren Europese voetbalavond

Neres bezorgt Juventus 0 op 6

Napoli opent na 3 penalty's de score

En of een elfmeter nemen een kunst is. Piotr Zielinski kan best nog even oefenen.

De Pool kreeg op het uur twee pogingen vanaf de stip, maar liet die telkens onbenut. Doelman McGregor nam de slappe schoten met veel plezier - en met zijn voetjes van de doellijn - in ontvangst en hield een tienkoppig Rangers overeind.

Bij de derde penalty liet Politano de bal niet meer los. Hij toonde zijn ploegmaat hoe het moest. Meteen het startschot voor een bevrijd Napoli. Raspadori en Ndombele dikten de score nog aan. Napoli heeft het maximum van de punten en is leider in groep A.