L'Equipe doet topclubs opnieuw watertanden: "Door clausule kan nieuwe transfersoap Mbappé al volgende zomer"

De contractverlenging van Kylian Mbappé bij PSG is niet helemaal was ze lijkt. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Equipe. Het contract werd door de club aangekondigd als tot 2025, maar het is Mbappé die eenzijdig over dat derde contractjaar zou kunnen beslissen. En zo kan de vraag over zijn toekomst al verrassend snel opnieuw op de onderhandelingstafel komen.