Newcastle geeft Loris Karius (even) kans om blessures op te vangen

Karius zat zonder werk na zijn vertrek uit Liverpool in juni. Hij tekende nu een contract tot januari in Newcastle, met een kans om te verlengen tot het einde van het seizoen.

"Hij is een heel goede doelman met ervaring in de Premier League en op Europees niveau. Hij brengt concurrentie en steun in deze belangrijke fase van het seizoen", zei coach Eddie Howe.

Karius stond in 2018 in de schijnwerpers na een dramatische prestatie in de finale van de Champions League tegen Real Madrid (3-1). De Duitser, die nummer 1 was in Liverpool, werd zo een ongewenste speler. Alleen Besiktas en Union Berlijn gaven hem nog een kans.