Lewandowski wel, Koundé (voorlopig) niet speelgerechtigd voor competitiestart Barcelona

De Barça-soap blijft duren. Door de financiële perikelen van de club was het lange tijd onduidelijk of ze hun nieuwe aanwinsten mochten registreren voor de competitiestart. Een dag voor de eerste wedstrijd is Barcelona er toch in geslaagd om de inschrijving van Lewandowski, Christensen, Kessié en Raphinha af te ronden. Koundé is als enige vooralsnog niet speelgerechtigd.