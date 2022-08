Lewandowski voorgesteld bij Barcelona: "Voel me op mijn 34e zelfs beter dan op mijn 29e"

In een poging om weer aan te sluiten bij de Europese top heeft Barcelona hemel en aarde bewogen om Robert Lewandowski van Beieren naar Catalonië te lokken. Over enkele dagen wordt de Pool 34 jaar, maar hij heeft naar eigen zeggen nog altijd een enorme drang om zich te bewijzen.

"Mijn leeftijd is niet van belang. Mijn lichaam voelt niet als dat van iemand van 33, bijna 34. Ik ben zeker dat ik nog een paar jaar op topniveau kan spelen. Ik voel me zelfs beter dan op mijn 29e!"

Op de vraag wat hem nog elke ochtend drijft om op te staan, antwoordde hij met een grapje. "Eerst eet ik mijn ontbijt, zodat ik geen honger meer heb. Daarna ga ik trainen."

Voorzitter Joan Laporta noemde het "een historische dag". Bij zijn verkiezing had hij aangekondigd Barcelona weer naar de top te brengen. Met de komst van de dure Lewandowski lijkt Laporte al meteen all-in te gaan. "De dingen gaan de goeie richting op. We kunnen zeggen dat we het ziekenhuis hebben verlaten en weer in goeie gezondheid verkeren."