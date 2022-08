Wie is favoriet en wat met de belofteploegen? 6 vragen en antwoorden over de nieuwe 1B-competitie

Wie doet er mee?

Wie zijn de favorieten?

"Hun kern is op dit moment erg smal. Bijna heel de voorlinie is vertrokken en ook draaischijf Nicolas Rommens is weg. Ze moeten nog een heel nieuwe ploeg bouwen", licht Roppe toe.

"Iedereen kijkt naar RWDM. Logisch ook, want ze zijn de vicekampioen en hebben de ambitie uitgesproken om voor de titel te gaan. Maar persoonlijk zou ik nog even wachten om ze die favorietenrol toe te bedelen."

1B staat erom bekend een spannende competitie te zijn waarbij het niveau dicht bij elkaar ligt. Dat is dit jaar niet anders. "De voorbije twee jaar was er met eerst Union en dan Westerlo telkens een uitgesproken favoriet, maar dat is nu niet het geval", opent Jeroen Roppe zijn betoog.

De voorbije twee jaar was er telkens een uitgesproken favoriet, dat is nu niet het geval.

Wat dan met Beerschot? Is de degradant uit 1A dan niet automatisch favoriet in 1B? "Beerschot is natuurlijk altijd een van de favorieten, maar ik heb de indruk dat ze voor een overgangsjaar staan. Vooral voorin zitten ze erg krap, dus om voluit voor de titel te gaan komen ze op dit moment te kort."

Wat zijn de regels rond de beloftenploegen?

Vanaf dit seizoen worden vier belofteploegen geïntegreerd in de vernieuwde 1B-competitie. De regels over wie er mag spelen voor die U23-ploegen zijn eerder complex. Leest u even mee?

In principe zijn alleen veldspelers geboren in 1999 of later en doelmannen geboren in 1997 of later speelgerechtigd. Minstens de helft van de spelers moet gedurende drie jaar opgeleid zijn op de eigen academie voor hun 21e levensjaar en twee derde van de spelers op het wedstrijdblad moeten hun opleiding genoten hebben bij een Belgische club.

Er mag één oudere speler opgesteld worden, op voorwaarde dat die in het lopende seizoen nog geen wedstrijd voor het A-elftal heeft gespeeld. Voor alle spelers geldt dat ze niet voor de U23 kunnen spelen als ze in de laatste match van de eerste ploeg aan de aftrap stonden, of minstens 45 minuten speelden.

Na zes officiële wedstrijden van de A-ploeg komt er nog een restrictie bij. Wie dan twee derde van het lopende seizoen als starter bij de A-ploeg is begonnen, of in twee derde van die matchen ten minste 45 minuten heeft gespeeld, kan niet voor de U23 uitkomen.

Om het nog wat ingewikkelder te maken is er een uitzondering voor A-spelers die herstellen van een blessure. Als zij de laatste zes officiële duels van het eerste elftal hebben gemist en een doktersbewijs kunnen voorleggen, mogen zij maximaal twee wedstrijden meespelen met de beloften. Die afwijking is slechts geldig voor één speler per wedstrijd.