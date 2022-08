Belgian Lions tonen prima EK-vorm, maar verliezen na nagelbijter toch nog van topland Duitsland

Met de WK-voorrondematch tegen Groot-Brittannië op 25 augustus en het EK vanaf 1 september wacht de Belgian Lions enkele belangrijke weken. Met een oefenwedstrijd tegen het sterke Duitsland stond in elk geval een interessante test op het programma.

In de Alverberg in Hasselt, de thuishaven van Limburg United, namen de bezoekers met Daniel Theis (Center bij de Indiana Pacers), Dennis Schröder (Spelverdeler bij de Houston Rockets) en Franz Wagner (Orlando Magic) liefst 3 NBA-spelers mee.



De Lions, nummer 37 op de wereldranking, keken al snel aan tegen een 0-11 achterstand tegen Duitsland, elfde op de ranglijst.

De bezoekers leidden na het eerste kwart met 19-29 maar gaandeweg herstelden de Belgen het evenwicht. Het tweede kwart was voor de Lions (31-17), die met een kleine voorsprong (50-46) mochten rusten.

Na de herneming trok Duitsland dankzij de beresterke tandem Theis en Schröder het laken evenwel naar zich toe in het derde (19-20) en vierde kwart (14-21).

Voor de Lions was het de derde oefenpot in een handvol dagen. Vorige week speelden ze twee keer in en tegen Finland, wat resulteerde in een 71-74 zege en 80-71 verlies.

Vrijdag en zondag oefenen de Lions in Estland en op 17 augustus volgt een laatste voorbereidingswedstrijd in en tegen het sterke Frankrijk.

De vriendschappelijke wedstrijden vormen voor bondscoach Dario Gjergja en zijn troepen de generale repetitie voor twee WK-voorrondematchen later deze maand. Daarin komen de Belgen op 25 augustus thuis uit tegen Groot-Brittannië (FIBA 45) en kijken ze drie dagen later Griekenland (FIBA 9) op verplaatsing in de ogen. Het zijn de eerste matchen in de tweede kwalificatieronde voor het WK 2023.

De oefenwedstrijden gelden ook als voorbereiding op het EK, dat van start gaat op 1 september in het Georgische Tbilisi. Op het EK treffen de Belgian Lions in groep A Spanje, Montenegro, Georgië, Turkije en Bulgarije.