Kris Meertens: "De Belgian Lions hebben kansen op het WK verprutst tegen Letland"

"In Servië zijn we kansloos"

"Maar in Servië zijn we kansloos", gaat Meertens in één adem verder. "Het NBA- seizoen is afgelopen en Servië kan weer rekenen op z’n sterren."

"Van Rossom is er niet meer bij en ook Mwema en Gillet zijn geblesseerd. Hopelijk is Obasohan goed bij shot en onder de basket is Bako er weer bij, dus tegen Slovakije moet het wel lukken."

Het is opvallend hoe weinig Lions goesting hebben in deze wedstrijden

"Doe daar bovenop nog eens het gevoel van: "Het heeft toch geen zin meer, we hebben het verprutst tegen Letland”. Dan is het jammer dat iemand als Van Rossom, die toch de leider is van deze Lions en die wil spelen, niet mag spelen."

"Het is eigenlijk opvallend hoe weinig Lions, op dit moment, goesting hebben in deze wedstrijden. Er heerst een eindeseizoenstemming en velen kampen met lichte blessures waarmee ze anders wel zouden doorspelen."

"Misschien nog een waterkans(je)"

Eind augustus begint de tweede fase van het WK-kwalificatietornooi. Dan nemen de Lions het op tegen Griekenland, Turkije en Groot-Brittannië. "Hadden we van Letland gewonnen, dan begonnen we al met meer punten aan die fase."

"Maar misschien is er nog een waterkansje", lacht Kris. "In augustus zullen de NBA-sterren van Turkije en Griekenland er nog wel bij zijn. Maar in de volgende window, in november, zijn die al in Amerika."

Als we dan wat geluk hebben bij de loting is dit volgens onze basketbalcommentator het ideale scenario: "We beginnen met een thuismatch tegen Turkije en dan uit in Groot-Brittannië. Griekenland moeten we proberen te vermijden want met Giannis Antetokounmpo zijn die onklopbaar. Maar het zou wel leuk zin om hem eens aan het werk te zien in België."

"Sowieso moet je dan je thuismatchen winnen, maar je zal ook op verplaatsing eens een stunt moeten uithalen. En tegen Griekenland of Turkije is dat niet evident, dus de kans op kwalificatie is klein?"