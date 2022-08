Belgian Lion Jean Salumu kiest voor Pools avontuur bij Sopot

Jean Salumu heeft na zijn vertrek uit België, waar hij uitkwam voor Leuven en Oostende, al heel wat watertjes doorzwommen. De België speelde bij het Turkse Sakarya Büyüksehir (2018), in Italië voor Varese (2018-19) en Pistoia (2019-20) en in Duitsland bij Rasta Vechta (2020-21).



Het afgelopen seizoen was Salumu bij de Franse eersteklasser Châlons-Reims goed voor een gemiddelde van 8,3 punten, 1,6 rebounds en 1,4 assists per wedstrijd. Nu kiest hij dus voor de Poolse competitie, waar hij een contract ondertekend heeft bij Trefl Sopot.

Salumu, in 2018 de MVP in de Belgische competitie, maakt ook deel uit van de kern van de Belgian Lions die zich voorbereiden op de WK-kwalificaties later deze maand en de eindronde van het EK basketbal, begin september.