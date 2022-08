Dries Mertens wordt ereburger van Napels: "Speciale band met Napolitanen opgebouwd"

Dries Mertens speelde net geen 10 seizoenen voor Napoli, waarin hij tot topschutter aller tijden kroonde van de Zuid-Italiaanse club. Maar enkele dagen geleden kondigde de Rode Duivel aan dat er een einde komt aan zijn Napolitaanse periode.

Met spijt in het hart, want Mertens weigert een punt te zetten achter de liefdesgeschiedenis. Zo zal hij zijn huis in Napels blijven behouden. En de liefde is blijkbaar wederzijds.

"We zullen het ereburgerschap verlenen aan Dries Mertens", kondigde burgemeester Gaetano Manfredi aan na de gemeenteraad.

"Voor alles wat hij heeft betekend en nog betekent voor Napels en voor de speciale band die hij heeft opgebouwd met de Napolitanen. En omdat hij heeft besloten om zijn huis in onze stad te behouden."