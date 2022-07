Op papier "gescheiden" van zijn Napoli: waar ligt de toekomst van Dries Mertens?

Maar tijdens de laatste interlandperiode vertelde Mertens, die ondertussen ook een zoontje verwelkomde, dat hij nog geen nieuwe aanbieding kreeg. "Het is vreemd dat Napoli zo lang wacht", bedacht de Rode Duivel.

"Ik ben niet geïnteresseerd in dollars scheppen", klonk het in een interview enkele maanden geleden. "Hier blijven zou al mooi zijn."

Nochtans gaf de geadopteerde zoon van Napels in het verleden meermaals aan dat hij ervan droomt om zijn carrière af te sluiten bij de club. Zelfs als dat een verminderde voorwaarden zou zijn.

Al is het toch een bizarre gedachte dat een clublegende als Mertens langs een achterpoortje zou moeten verdwijnen.

Nochtans zit de recordschutter aller tijden van Napoli in een opvallende situatie. Sinds 1 juli is de navelstreng tussen Mertens en de Azzurri na negen jaar doorgeknipt. Definitief? Dat moet nog blijken.

Het is opvallend stil rond Dries Mertens.

We hebben Mertens een aanbieding gedaan voor twee seizoenen en een netto salaris van tweeënhalf miljoen euro per jaar, maar die wees hij af.

Als we de bestuurders van de Italiaanse club mogen geloven, kwam die er ondertussen wél. Directeur Cristiano Giuntoli gaf dit weekend tegenover Italiaanse media een update over het dossier-Mertens.

"We hebben hem een aanbieding gedaan voor twee seizoenen en een netto salaris van tweeënhalf miljoen euro per jaar", vertelde hij. "Dat was een belangrijke aanbieding voor ons, maar hij heeft hem afgewezen."

Dat leest alsof de deur dicht is, maar een dag later zette vice-voorzitter Edoardo De Laurentiis ze toch weer op een kier.

"Mertens? Ik denk dat hij de contractverlenging die we hem hebben voorgesteld, zal accepteren. Napels heeft hem veel gegeven en zal hem nog veel kunnen geven.