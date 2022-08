Dries Mertens neemt met Italiaanse boodschap en zoontje afscheid van Napoli

Dat is dus niet gebeurd, zo bevestigt Mertens nu zelf ook de vele signalen die Napoli al de wereld had ingestuurd.

De recordschutter aller tijden was sinds 1 juli een vrije speler, maar iedereen met een hart voor Napels hoopte dat er alsnog een happy end zou komen in de saga rond de adoptiezoon.

"Mijn vertrek is niet gegaan zoals ik zelf wilde"

In perfect Italiaans en met zoontje Ciro op zijn schoot formuleert Dries Mertens zijn dankwoord.

"Ik wist dat deze dag zou komen, maar ik wist niet dat het zo moeilijk zou zijn", vertelt hij.

"Ik neem afscheid van de stad die me geadopteerd heeft, die van me houdt en die me gesteund heeft in goeie en slechte tijden."

"De records en de overwinningen staan in de geschiedenisboeken, de personen en deze stad zitten voor altijd in mijn hart."

"Ik ben erg trots dat mijn zoon hier geboren is en hij zal altijd een Napolitaan zijn."

"Dit is 9 jaar mijn thuis geweest en deze stad zit in mijn bloed. Daarom heb ik beslist om mijn huis te behouden zodat ik vaak kan terugkeren."

Mertens bedankt alles en iedereen. "Mijn vertrek is niet gegaan zoals ik zelf wilde", vertelt hij met een krop in de keel, "maar dit is geen vaarwel, wel een tot ziens. Wat hebben we ons hier geamuseerd..."