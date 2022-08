Koulibaly fluit Napoli-voorzitter terug: "Zo kun je niet over Afrikaanse teams spreken"

"Wij zijn de idioten die de salarissen betalen om hen voor anderen te laten spelen." De Laurentiis maakte zijn afkeer voor de Afrika Cup dinsdag wel heel duidelijk. Zijn oplossing: met een ondertekend document afstand nemen van deelname aan het Afrikaanse landentoernooi.

Tijdens de vorige editie van de Afrika Cup kon Napoli bijvoorbeeld geen beroep doen op de Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly (ex-Genk), die deze zomer verkaste naar Chelsea, en de Kameroense middenvelder Frank Zambo-Anguissa.

Koulibaly, die 8 seizoenen bij Napoli speelde, leidde Senegal wel naar de eindzege in de Afrika Cup. Hij is het dan ook volledig oneens met zijn ex-voorzitter. "Voor mij is respect voor iedereen het allerbelangrijkste", zei hij.

"Zo kun je niet spreken over een Afrikaanse nationale ploeg. Je moet er evenveel respect voor hebben als voor de andere nationale ploegen."

"Ik denk dat niet iedereen in de club dezelfde mening heeft als de voorzitter. Ik ken iedereen bij Napoli, ik ken de supporters en de supporters zullen dit niet leuk vinden."