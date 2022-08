Charles De Ketelaere prikkelt de Serie A: "Veel nieuwsgierigheid, maar ook weinig geduld"

"Charles was vorig jaar een van de beste spelers en flirtte met de top 20. Er werd toen dus al veel over hem gepraat en hij triggerde mij."

"Het heeft een maand geduurd en iedereen heeft tijdens die periode over hem gepraat of horen praten."

"Nieuwsgierig, want de onderhandelingen tussen Milan en Club Brugge hebben zo lang aangesleept, toch zeker naar Italiaanse normen."

"We zijn benieuwd naar Charles", gniffelt Luca Bianchin, die Milan geen seconde uit het oog verliest voor La Gazzetta dello Sport.

La Gazzetta dello Sport en de andere Italiaanse media toeteren al weken over Charles De Ketelaere en de soap kende maandag en dinsdag eindelijk zijn laatste afleveringen.

"Milan is echt van hem overtuigd, maar in Italië hebben ze weinig geduld"

Met al zijn sierlijkheid lijkt Charles De Ketelaere geboren voor Italië, maar zal hij aan de verwachtingen kunnen voldoen?

Luca Bianchin: "Natuurlijk kan hij moeilijkheden hebben tijdens zijn eerste weken, want hij moet wennen aan Italië en hij moet begrijpen hoe Milan speelt."

"Hij moet leren, maar Milan is echt van hem overtuigd. Vergis je evenwel niet: in Italië leggen ze veel druk op een speler, zeker de publieke opinie is sterk aanwezig."

En die voetbalgekke Italianen zullen dan misschien snel ongeduldig worden? "In Italië hebben ze weinig geduld", bevestigt de Gazzetta-journalist. "Ze wachten op niemand."

"Maar Sandro Tonali (22) is een goed voorbeeld voor De Ketelaere. Hij kwam 2 jaar geleden naar Milan en was toen een jaar jonger dan jullie landgenoot."

"Zijn eerste seizoen was pover en Milan twijfelde, maar ze hebben hem niet laten vallen. En vorig seizoen was hij een van de beste middenvelders in de Serie A bij de kampioen."

"Er is dus wel tijd. Niet oneindig veel, maar wel voldoende tijd om onze competitie te leren kennen en om te verbeteren."