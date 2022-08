Judo Vlaanderen heeft met Udo Quellmalz een nieuwe hoofdcoach gevonden

Begin februari raakte bekend dat de Vlaamse Judofederatie afscheid moest nemen van Mark van der Ham.

De Nederlandse topcoach was er 5 jaar aan de slag en was een van de architecten van de judosuccessen van Matthias Casse, goed voor olympisch brons in Tokio.

Een half jaar na het vertrek van de Nederlander (naar Azerbeidzjan) heeft Judo Vlaanderen zijn vervanger beet.

Technisch Directeur Topsport Koen Sleeckx vond "de juiste kandidaat" in Udo Quellmalz.

De 55-jarige Duitser nam als judoka 3 keer deel aan de Spelen. In 1992 pakte hij brons in Barcelona, in Atalanta won hij 4 jaar later goud in de categorie tot 65 kilogram.

Udo "Quelle" Quellmalz heeft ook een uitgebreide collectie WK-medailles: twee keer goud, zilver en brons.