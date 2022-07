Judoka Toma Nikiforov moet meteen inpakken in Grand Slam Boedapest

Verstraeten pakte goud in de -60 kg. Nog vrijdag eindigden Amber Ryheul (-52 kg) en Mina Libeer (-57 kg) als zevende, Lois Petit (-48 kg) sneuvelde in de eerste ronde.



Zaterdag was een Belgische baaldag. Mathias Casse en Sami Chouchi (beiden -81 kg) moesten inpakken in de 1/8e finales, Gabriella Willems (-70 kg) kwam niet verder dan de eerste ronde.



Nikiforov kon die teneur niet keren. De nummer 6 van de wereld botste in zijn eerste ronde op een waza-ari van de Hongaarse thuiskamper Zsombor Veg (IJF-53).



Boedapest is het eerste toernooi waarbij punten te verdienen zijn voor de olympische ranking op weg naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024.