Belgisch judosucces is geen toeval: "De toekomst oogt weer rooskleurig"

Met 1 keer zilver (Matthias Casse) en 3 keer brons (Jorre Verstraeten, Sami Chouchi en Mina Libeer) was het EK judo in Sofia een topeditie voor de Belgen.

"Het had nog mooier kunnen zijn", zegt Koen Sleeckx, technisch directeur bij Judo Vlaanderen. "We hadden immers een vrij kleine delegatie door de blessures van Toma Nikiforov, Charline Van Snick en Amber Ryheul. Maar we zijn tevreden met dit resultaat."

"Het is hoopgevend dat alle judoka's een collectief goede prestatie hebben neergezet. Dat wil zeggen dat de werking loont, want ze blijven progressie maken. Daarop moeten we blijven inzetten, dan komen de successen vanzelf."

Dankzij Dirk Van Tichelt lijkt ook de opvolging van de huidige generatie verzekerd. Van Tichelt werkt nu 1 jaar samen met de juniorenselectie, waar hij beloftevolle jongeren opleidt en de weg kan wijzen naar de top.

“In eerste instantie is er een goede werking opgestart, waardoor de basis breder wordt. In de toekomst kunnen we uit deze vijver enkele talenten opvissen”, vertelt Sleeckx.