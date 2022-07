Jorre Verstraeten klopt ex-wereldkampioen en verovert goud op de Grand Slam in Boedapest

Verstraeten, de nummer 9 van de wereld, werkte een uitstekend toernooi af. Hij klopte op weg naar de finale een Amerikaan, een kazak, een Fransman en een Mongoliër.

In die finale kwam hij tegen de Georgiër Chkhvimiani uit. Chkhvimiani was in 2019 nog wereldkampioen in de gewichtsklasse onder de 60kg, maar hij had het niet onder de markte tegen onze landgenoot.

Een golden score moest uiteindelijk beslissing brengen en daarin sloeg Verstraeten als eerste toe. Een ashi-waza was voldoende voor de zege. Zo pakt hij na een erdere titel in Antalya opnieuw de eindzege op een Grand Slam.

Het toernooi in Boedapest was ook het eerste toernooi waar er punten te rapen vielen voor de olympische ranking richting Parijs 2024. Verstraeten is dus uitstekend begonnen met het oog op die Spelen.