Straffe transfer is een feit: Arthur Theate tekent voor 4 jaar bij Rennes

Prima seizoen in de Serie A wordt beloond

Het hoge prijskaartje van Theate brengt trouwens een record met zich mee. Nooit eerder ruilde een Belgische centrale verdediger voor meer geld van club. Theate neemt de fakkel over van Thomas Vermaelen, die in 2014 voor 19 miljoen euro van Arsenal naar Barcelona vertrok.

Theate ziet zo een prima seizoen in de Italiaanse Serie A meteen bekroond met een straffe transfer. Rennes - bekend om het opleiden van jongeren, zoals Eduardo Camavinga en Mathys Tel - ziet in de Rode Duivel de ideale opvolger voor Nayef Aguerd (voor 35 miljoen naar West Ham).

De grootorde van de transfersom bij Theate komt toch als een grotere verrassing. Ook Italië-kenner Willem Haak noemt het "een wel heel erg flink bedrag".

"Niemand bij Bologna had gedacht dat ze Theate na amper één seizoen voor zoveel geld zouden kunnen doorverkopen", meent Haak. "Hij was het voorbije jaar wel een constante en belangrijke factor in de ploeg. Iemand die opviel door de felheid waarmee hij in duel ging en goed kan voetballen."