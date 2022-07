Staat Vrancken voor aartsmoeilijke keuze? "Geen goed idee om Onuachu én Dessers samen te hebben"

"Ik verwacht heel veel van Wouter Vrancken in Limburgse loondienst", neemt Peter Vandenbempt Genk onder de loep. "Ik vind hem een uitstekende keuze."

Toch staat de kersverse T1 voor een moeilijke opgave. "De nederlaag in de galamatch tegen AEK was toch even schrikken voor hem. Genk bleek toch weer in hetzelfde bedje ziek."



"Vrancken miste tegen AEK vooral bereidheid", pikt Wim De Coninck in. "Dat etaleerde Genk vorig seizoen ook al niet. De klad zat erin, het ging van kwaad naar erger. Niemand haalde toen nog het niveau van onder John van den Brom."

"En de meeste jongens van wie verwacht werd dat ze zouden weggaan, zijn er nog..."