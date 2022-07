Tadej Pogacar na nieuwe aanvalspogingen: "Dit is mijn ding, misschien probeer ik het morgen nog eens"

Een ontspannen Tadej Pogacar verscheen na de rit voor de microfoon.

"Mijn eerste aanvalspoging was eerder instinctief. Ik probeerde naar de grote groep te rijden. Achter mij ontstond een groot gat, omdat Wout van Aert meteen in mijn wiel zat. Ik zag dat Jonas Vingegaard wat verderop zat, dus daarom wou ik hem wat laten werken."



"Er werd veel gespeeld in het peloton, maar Jumbo-Visma heeft een sterk team. Bovendien waren de beklimmingen ook iets te kort om echt weg te glippen. De ontsnapping halen was vandaag onmogelijk."



"Ik hou van aanvallen. Het ligt nog iets meer in mijn natuur. Ik voel me nog steeds goed. Het team is ook nog goed, dus misschien probeer ik het morgen nog wel eens in Carcassonne."