Tadej Pogacar blijft strijdvaardig: "Vandaag verlies ik 3 minuten, morgen win ik er misschien 3"

Tadej Pogacar reed zo autoritair rond in de eerste helft van de Tour dat de graveur zijn naam al voorzichtig in het palmares aan het slijpen was. Maar richting de Granon zagen we een onverwachte ommekeer.

"Op de Galibier voelde ik mij nog heel goed, maar op de laatste klim had ik plots de benen niet meer. Het was afzien tot het einde."

Naar het waarom voor die inzinking heeft Pogacar zelf ook het raden. "Ik weet het niet. Misschien gewoon geen goeie dag?"

"Maar Jumbo-Visma speelde het tactisch ook slim. We hebben niet veel jongens meer over en dus was het lastig om te controleren. Jumbo was heel sterk met al die aanvallen."

Dat hij nu op wraak zint, wil Pogacar niet zeggen. "Ik wil gewoon racen tot het einde. Alles geven en blijven vechten. Het is nog niet voorbij. Vandaag verlies ik 3 minuten, maar morgen win ik er misschien weer 3."