Tadej Pogacar voelt zich geen kannibaal: "De hitte? Niemand koerst graag bij 40 graden"

Hij oogt nog gretiger dan anders: Tadej Pogacar laat geen kruimeltje liggen en doet veel waarnemers denken aan "een kannibaal zoals Eddy Merckx".

"Wie wil er nu niet winnen?", counterde Pogacar meteen tijdens zijn digitale persbabbel, die bijzonder veel journalisten lokte. "Ik zie mezelf alleszins niet als een kannibaal."

De concurrentie hoopt dat Pogacar tekenen van zwakte vertoont op de langere beklimmingen en door de hitte.

"Dat zullen we deze week wel zien. Op de Col du Granon en Alpe d'Huez zullen we ontdekken wie de sterkste is. Maar ik heb vertrouwen in mijn vorm."

Het wordt nog bloedheet in Frankrijk. "Dat is voor iedereen zo. Niemand vindt het fijn om 5 uur te koersen bij 40 graden. Dat is niet gezond."

"Ik hoop gewoon dat we fatsoenlijk kunnen koersen. Of ik gebruik gemaakt heb van een warmtekamer? Daar heb ik nog nooit van gehoord."

"Een sauna ken ik wel, ja. Maar in Slovenië was het tijdens de voorbereiding ook warm. En Alpe d'Huez heb ik ook twee keer verkend in de hitte. Ik weet dus wat me te wachten staat."