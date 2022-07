Van Vleuten voor 3e keer roze triomfator in Giro Donne: "Voelt anders dan vorige keren"

"Roze is niet mijn lievelingskleur, maar in Giro wel"

Deze eindzege voelde anders voor Van Vleuten dan haar 2 vorige: "De vorige keren won ik de Giro voor een Australische ploeg. Nu was het de eerste keer voor Movistar."



"Het was eigenlijk zelfs de eerste keer sinds ik bij hen rijd, dat ik op een grote ronde mikte. Het was allemaal nieuw voor ons, en elkaar onderweg beter leren kennen maakte dit nog mooier."



Zorgde ook voor extra symboliek: haar opgave de vorige keer dat Van Vleuten aan de Giro deelnam, in 2020: "Toen verliet ik de koers in het roze met een gebroken pols. Het is mooi om dat nu recht te zetten."



"Roze is absoluut niet mijn favoriete kleur, maar wel in de Giro. Het is echt speciaal om die trui hier te dragen, met zoveel mensen die "maglia rosa" naar je roepen. Het is een grote eer om die trui weer naar huis te mogen nemen."



Van Vleuten, na twee ritzeges ook eindlaureate van het puntenklassement van de Giro, richt zich nu op haar volgende doel: de eerste volwaardige vrouwenversie van de Ronde van Frankrijk, die binnen twee weken start op de slotdag van de Tour voor mannen, op de Champs-Élysées.