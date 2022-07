BEKIJK: Annemiek van Vleuten valt, maar rondt solo met succes af in Giro Donne

In een etappe van 104 kilometer tussen Rovereto en Aldeno kreeg het peloton van de Giro Donne twee lange beklimmingen voor de wielen. Op de laatste daarvan, de klim naar het Lago di Cei, ontketende Van Vleuten na een boeiende wedstrijd haar duivels.

Ze reed uitdagers Mavi Garcia en Marta Cavalli uit het wiel en ging op en over de ontsnapte Kristen Faulkner.

In de afdaling ging het toch nog bijna mis voor Van Vleuten: ze miste een bocht, knalde tegen een paaltje aan en sloeg over het stuur, maar herpakte zich meteen en had aan de streep toch nog een minuut voorsprong.

De Italiaanse Cavalli werd tweede en bezet in het klassement nu dezelfde plek, ten koste van de Spaanse Garcia die pas als zesde over de streep kwam. Elisa Longo Borghini werd derde in de daguitslag, Faulkner vierde.

In het algemene klassement heeft Van Vleuten nu ruim twee minuten voorsprong op Cavalli. Er wachten nog twee etappes in deze Giro Donne: zaterdag een bergrit van 112 kilometer, zondag de vlakke slotrit naar Padua.