Vluchtster Labous wint eerste bergrit Giro Donne, Van Vleuten blijft in het roze

In de zesde etappe trok de Giro Donne voor het eerst het hooggebergte in. 112 kilometer na de start in Prevalle lag de aankomst bovenop de Passo del Maniva, op bijna 1.750 meter boven zeeniveau.

Marianne Vos, die al twee ritzeges pakte in deze Ronde van Italië voor vrouwen, ging niet meer van start. De Nederlandse stapte af met het oog op de eerste Tour de France voor vrouwen later deze maand.

In de vlakke aanloop naar de slotklim scheurde een vlucht van veertien rensters zich af. De 23-jarige Juliette Labous beschikte over de beste benen en bleef uit de greep van de klassementrensters.

Roze trui Van Vleuten kon na enkele tempoversnellingen pas met haar ultieme sprint een klein gaatje slaan op haar uitdaagsters voor eindwinst, de Spaanse Mavi Garcia en de Italiaanse Marta Cavalli.

Van Vleuten heeft in het klassement nu 31 seconden voorsprong op Garcia en 1'10" op Cavalli. De Giro Donne eindigt zondag in Padua, maar ook de komende twee dagen moet nog flink worden geklommen.