Manon De Roey blijft in uitstekende doen: 6e in Spaans golftoernooi

Manon De Roey is aan een uitstekend seizoen bezig. Onze landgenote draait bijna elk toernooi mee bovenin en dat was ook het geval in Spanje. Met een slotronde in 68 slagen, 4 onder par, bracht ze haar totaal op 277, 11 onder.

De 30-jarige De Roey, die dit seizoen nog maar twee keer de cut miste en zich nu al vijf keer in de top 10 golfde, blijft vierde in de Costa del Sol Order of Merit. Dat kan belangrijk zijn om haar Amerikaanse droom te kunnen waarmaken.

De 32-jarige Carlota Ciganda stak voor eigen publiek de zege op zak. Met 270 slagen, achttien onder, deed ze twee slagen beter dan de Schotse Laura Beveridge. De Zweedse Elin Arvidsson en de Argentijnse Magdalena Simmermacher deelden op drie slagen de derde plaats.