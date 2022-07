Marijn de Vries: "Zag even een scenario Van der Poel in Coppi è Bartali voor ogen bij Van Aert”

Quinn Simmons en Jakob Fuglsang haakten gisteren hun wagonnetje aan toen Wout van Aert voor de lange vlucht koos, maar hun voorsprong werd onder controle gehouden door het peloton.

"Wat als Wout van Aert zich had laten uitzakken na de tussensprint?", stelde Karl Vannieuwkerke de vraag aan de Nederlandse analiste Marijn de Vries.

Onze landgenoot had de volle buit van de tussensprint genomen. Op dat moment kon Van Aert zich nog 1,5 uur van de meet herzetten en op het einde meesprinten voor de prijzen.

"Ik zag even een scenario Mathieu van der Poel in Settimana Coppi e Bartali, waarin hij 70 kilometer in de aanval rijdt", analyseerde Marijn de Vries.

Het boegbeeld van Alpecin-Deceuninck had in aanloop van Milaan-Sanremo de vierde rit van de Settimana Coppi e Bartali op indrukwekkende wijze de zege binnen gehaald. Hij overbrugde in zijn eentje het gat van drie minuten naar de zes vluchters.