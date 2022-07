BEKIJK: Jarige Dimitri Van den Bergh schittert met 9-darter op de ProTour

Dimitri Van den Bergh zit de laatste weken in de goede flow. Onze landgenoot won de World Series-titels in Denemarken en Nederland en liet vrijdag - nota bene op zijn verjaardag - op de ProTour in Barnsley opnieuw van zich horen.

In zijn zestiende finale van PC18 kwam hij achter tegen de Engelsman Ryan Meikle, maar bij 4-2 pakte Dancing Dimi uit met een perfecte leg. Hij rondde zijn negendarter af op dubbel 18. Ondanks het kunststukje verloor Van den Bergh de wedstrijd wel met 6-3.

Van de andere vijf Belgen in Barnsley was Mario Vandenbogaerde de beste. Hij strandde in de 1/8e finale tegen de Noord-Ier Daryl Gurney, die met 6-0 duidelijk te sterk was.

Het Nederlandse cultfiguur Dirk van Duijvenbode won de titel na een finale tegen de Duitser Gabriel Clemens. Volgend weekend gaat met de World Matchplay een van de drie belangrijkste toernooien van het jaar van start. Van den Bergh won dat toernooi in 2020.