Hoe een 9-darter alle statistiek tart: de perfectie in slechts 1 op de 10.000 legs

Niet één maar twee perfecte legs op een avond. Donderdag zorgde Gerwyn Price in de Premier League darts voor een stukje dartgeschiedenis door twee nine darters te werpen op één avond, met amper een uurtje tussen. Maar hoe uniek is zijn prestatie? Een analyse.

177-180-144

Met deze drie perfecte beurten wierp Price, 's wereld nummer één in het darts, gisteren de Noord-Ierse SSE Arena naar een delirium. In de halve finale van speeldag 3 in de Premier League, het belangrijkste competitieformat in de dartssport, versmachtte hij met een nine-darter Michael van Gerwen in een onvervalste topwedstrijd.

De 10.000 fans in Belfast waren nog maar half bekomen of het dak ging er een uurtje later al opnieuw af. Met de meer klassieke combinatie van 180-180-141 herhaalde Price in de finale van de speeldag doodleuk zijn kunstje tegen James Wade. Uniek was de prestatie van Price net niet, want dartslegende Phil Taylor wierp in 2010 tegen opnieuw James Wade twee negendarters in één wedstrijd. Toch leverde Price een prestatie van de hoogste uitzonderlijkheid. Maar hoe uitzonderlijk is het precies?

De perfectie in slechts 1 op de 10.000 legs

De nine-darter is het perfecte spelletje in de dartssport: de beginscore van 501 wordt met het minimumaantal van negen pijlen naar nul gebracht. Op het behalen van titels na is het dan ook het hoogste goed in de sport.

Die prestige van een nine-darter hangt natuurlijk vast aan de extreme moeilijkheidsgraad ervan. "Een negendarter wordt veel minder vaak geworpen dan de statistieken doen vermoeden", verduidelijkt dartsanalist Erik Clarys in de Sporza-podcast Fichebak.

"Statistisch gezien raken professionele spelers - als ze niet onder druk staan - het doelwit bijna altijd. Op training raakt een professionele darter in 40 tot 50 procent van de gevallen het doelwit exact waar hij het wil."

Gerwyn Price is even gek als geniaal en wierp in 2022 al drie 9-darters.

"Als we kijken naar de 180, de maximumscore in één worp, dan ligt bij de wereldtop het werppercentage ongeveer op 10 procent. Ook bij de hoge checkouts - het uitwerpen van een leg door te eindigen met een "dubbel" - van boven de 100 punten, waar drie pijlen voor nodig zijn, ligt dat percentage rond de 10 procent."



Een nine darter vereist traditioneel twee 180's en een hoge checkout van 141 - al zijn er verschillende varianten mogelijk. Simpele statistiek leert ons dus dat in 1 op de 1000 legs een nine-darter zou geworpen worden. Maar niets is minder waar.

"Een onderzoek uit 2018 deed een statistische analyse van 20.000 dartlegs", vertelt Clarys. "In die 20.000 legs werd er maar tweemaal een nine-darter gegooid, dat is dus één op 10.000. Het zegt iets over de enorme moeilijkheid ervan."

Wordt 2022 het jaar van de 9-darter?

Ondanks die enorme moeilijkheid is er wel een opwaartse trend zichtbaar in het aantal negendarters die geworpen worden. John Lowe was in 1984 de allereerste die op een televisietoernooi voor "the perfect nine" zorgde. De tweede negendarter van Price was donderdag de 67e ooit op televisie. "Vroeger werd er bijna nooit een nine-darter geworpen. Dat komt omdat er in de beginjaren gigantische financiële bonussen aan gekoppeld waren", verduidelijkt Clarys. Toen Lowe in 1984 zijn huzarenstukje klaarspeelde kreeg hij er 102.000 pond voor. Paul Lim wierp zes jaar later de tweede, op het WK dan nog, en kreeg er 52.000 pond voor.