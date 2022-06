Van Hooydonck en Benoot naar Tour: "Vertrouwen van Primoz gewonnen in Vuelta"

Voor Van Hooydonck wordt het zijn allereerste Tour de France ooit. De 26-jarige Antwerpenaar is dolgelukkig: "Dit is een hele stap in mijn carrière. De plekjes in de selectie van Jumbo-Visma zijn volgens mij de duurste in het peloton."

"Ik denk dat ik vorig jaar het vertrouwen van Primoz heb gewonnen in de Ronde van Spanje en ook in Parijs-Nice heb ik bevestigd dat ik het kan. De ploeg weet wat ze aan mij heeft, dus ik heb wel het gevoel dat ik het verdiend heb."

Van Hooydonck zal zich volledig schikken in dienst van zijn drie kopmannen: "Er ligt heel wat druk op onze schouders."

"De eerste week is altijd heel hectisch en gevaarlijk en het is aan mij om ervoor te zorgen dat we daar als ploeg goed doorkomen. Verder zal ik ook altijd het vroege werk in de etappe voor mijn rekening nemen als dat nodig is."