Dansende doelman van Australië: "Ik ben geen held en dit was al maand gepland"

De bijzondere manier van keepen van Redmayne

Drie minuten voor het einde van de verlengingen - bij 0-0 - verdiende de 33-jarige Redmayne (die zijn hele leven in Australië voetbalde) nog maar zijn 3e cap. "Hij is een heel goede penaltypakker", legde Arnold, die ook nog in de spits stond bij FC Luik en Charleroi, uit. "Ik wilde zo ook iets doen dat de tegenstander mentaal kon raken. Peru vroeg zich wellicht af: "Waarom wordt die gast gebracht? Hij moet wel goed zijn."" "Misschien ging daarom die bal op de paal (bij de 3e penalty van Peru, red). Misschien is er maar 1 procent mentale impact op de strafschopnemers, het was een risico, maar het draaide goed uit."

Redmayne: "Ik ben niet de held, maar deel van geheel"

Zo zag Redmayne het zelf ook: "Als ik ook maar 1 of 2 procent kon winnen door iets stoms te doen en mezelf belachelijk te maken, dan zou ik dat doen", vertelde hij nadien aan de pers.



De doelman danste constant heen en weer van paal tot paal, draaide met zijn heupen en maakte grote armbewegingen, zoals de legendarische Liverpool-doelman Bruce Grobbelaar deed in 1984, toen de club Europabeker I won tegen Roma.





Redmayne pakte de 6e penalty van Peru én het WK-ticket, maar bleef bescheiden in de triomf: "Ik speelde maar een kleine rol. Ik denk niet dat ik de held ben. De jongens gaven 120 minuten het volle pond tegen een goede tegenstander." De keeper slaagde er trouwens ook in om het waterflesje me de penaltynotities van zijn Peruviaanse collega in de tribune te gooien.





De ref had het niet zo begrepen op de bewegingen van de doelman: "Hij dreigde een paar keer met een gele kaart omdat ik zou provoceren, maar ik verzekerde hem dat dat niet het geval was."





Redmayne pakte al eerder uit in penaltyreeksen. Zo bezorgde hij Sydney in 2019 de titel met 2 saves in de kampioenschapsfinale.



De keeper verklapte trouwens dat het plan om Matthew Ryan te vervangen voor de strafschoppenreeks - mocht het zo ver komen - al minstens een maand oud was, maar dat het geheim gehouden werd voor de rest van het team. Ryan was heel de tijd een flinke steun, gaf hij mee.



"Ik ken mijn plaats in de rangorde van Australische doelmannen. Ik ben dankbaar met hoe Matty ermee omging."