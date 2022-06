Snelders: "De roep om nieuwelingen bij de Rode Duivels wordt groter"

Morgen spelen de Rode Duivels in Polen hun laatste wedstrijd in het eerste luik van de Nations League. Voor veel titularissen zijn dit de "matchen te veel". Maar Eddy Snelders ziet in deze wedstrijden dé kans voor nieuwelingen om zich te tonen aan coach, pers en publiek.

"Als nieuweling zijn dit dé kansen die je moet grijpen"

"Het is tijd dat het gedaan is. Voor sommigen zijn het de matchen te veel." Eddy Snelders windt er geen doekjes om als we het hebben over de ingesteldheid en intensiteit in de afgelopen wedstrijden. "De insteek van de Nations League blijkt dan toch niet de grootste motivator te zijn", lacht hij. Maar voor de 24 spelers die nog overblijven is dit wel een heel belangrijke wedstrijd. "Als je opgeroepen wordt voor de nationale ploeg, zeker als nieuweling, dan is elke wedstrijd een kans om jezelf op de kaart te zetten." Jezelf tonen aan de coach, de pers en het publiek, zelfs al is het in een veredelde oefenwedstrijd, is belangrijk. "Als de titularissen fit zijn dan is de kans dat je speelt sowieso kleiner. Dus je moet die kansen grijpen."

"In principe een totaal nieuw elftal"

Roberto Martinez had vooraf al gezegd dat er geen enkele speler die aan de aftrap stond in Wales zou starten in Polen, maar met slechts 24 spelers die overschieten, wordt dit misschien moeilijk. "Ik weet niet of hij zijn belofte zal kunnen houden", zegt Snelders. "De roep naar nieuwelingen in de basis zal nog groter zijn en door al die afvallers zal het in principe een heel nieuw elftal zijn." "Als Martinez woord houdt staat Matz Sels in doel. Achteraan nemen Alderweireld en Vertonghen hun plaats terug in. En omdat Toby het goed deed centraal denk ik dat Castagne op rechts zal starten."

Ik denk dat Charles De Ketelaere nu wel z’n kans zal krijgen om een beetje de rol van De Bruyne in te vullen Eddy Snelders, co-commentator radio

"Hans Vanaken en Dennis Praet bevolken volgens mij in het middenveld. Eigenlijk zou Tielemans de meest voor de hand liggende zijn maar in Martinez' optiek speelt die dus niet. Op de flanken krijgen Thorgan Hazard en Saelemaekers hun kans." "Aanvallend is Eden Hazard een certitude en ik denk dat Charles De Ketelaere nu wel z’n kans zal krijgen om een beetje de rol van KDB in te vullen. Ofwel als valse negen ofwel als rechtsbuiten, als Martinez met Loïs Openda in de spits speelt. Anders zal Januzaj, die al even zit te mokken op de bank, op rechtsbuiten staan."

"Martinez haalt WK ... tenzij er een bod komt van een club"

En wat dan met Roberto Martinez en zijn krediet als bondscoach? "Hij verliest niet graag en hij valt niet vaak uit zijn rol. Maar het zijn wel tekenen aan de wand. De druk wordt groter en de rustige jaren die we gehad hebben na het succes zijn voorbij. Dat weet hij ook wel en dat maakt hem onrustiger." Maar gaat Martinez het WK dan nog halen? "Ik denk het wel ... tenzij er een bod komt van een club. Ik heb hem nog nooit horen zeggen dat hij niet zou geïnteresseerd zijn als hij op de verlanglijst van een topclub zou staan."

Zeg nooit, nooit. Spanje is zo ook eens z’n bondscoach verloren net voor de start van een WK. In voetbal kan alles. Eddy Snelders, co-commentator radio