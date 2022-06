Bordeaux zakt naar het 3e niveau in Frankrijk door financieel wanbeleid

Met 6 landstitels is Bordeaux een van de grootste clubs in Frankrijk. De laatste jaren was de ster van de Girondins wel al wat tanende, ook al omdat het de tering naar de nering moest zetten.

Maar die financiële hygiëne heeft er niet voor gezorgd dat de club uit de rode cijfers is geraakt. De Franse Licentiecommissie had Bordeaux in eerste instantie al nul op het rekest gegeven en doet dat opnieuw bij een tweede controle.

Bij Bordeaux reageren ze geschokt op deze "brutale" beslissing. "En dat na een hoorzitting van amper 2 uur, die in opperbeste stemming werd afgewerkt."

Bordeaux probeerde de commissie onder meer te overtuigen met de belofte van een kapitaalsverhoging van de hoofdaandeelhouder en met enkele aanbiedingen voor spelers van de club, die alles samen de schulden zouden moeten aanzuiveren.

Bordeaux gaat daarom in beroep tegen de beslissing. Als die niets uithaalt, speelt het volgend seizoen tegen clubs als Saint-Brieuc, Avranches en Concarneau.