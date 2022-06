Antonia Delaere basketbalt volgend seizoen bij Venezia

In Frankrijk speelde ze bij Nantes (2019-2020), in Spanje bij IDK Euskotren (2020-2021) en Zaragoza (2021-2022). "Ik ben heel blij", vertelde de 27-jarige Delaere aan Belga. "Het is een jong team met veel potentieel. De coach (Andrea Mazzon, red.) komt uit het mannenbasketbal en heeft veel ervaring. We gaan de kwalificaties in de EuroLeague spelen. Daar kijk ik naar uit."



Delaere, 129-voudig international, speelde in eigen land voor Boom, vooraleer ze naar Namen (2015-2016) en vervolgens naar Castors Braine (2016-2019) verkaste.