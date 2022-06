Andy Murray opnieuw in het sukkelstraatje, dreigt forfait voor Wimbledon?

Murry, intussen 47e op ede ATP-ranking, blesseerde zich zondag in de finale van het toernooi in Stuttgart. De Schot werd tijdens de wedstrijd twee keer behandeld en leek vooral bij het opslaan hinder te ondervinden. Murray, die dus niet helemaal fit was, verloor de finale van de Italiaan Matteo Berrettini.

"Queen's betekent veel voor mij", vertelt de 5-voudige winnaar van het voorbereidingstoernooi. "Het is teleurstellend dat ik niet kan aantreden, zeker nadat ik al enkele goede matchen heb gespeeld op gras."

Voor de Schot is het nu zaak om alles in het werk te stellen om tijdig fit te geraken voor Wimbledon. De grand slam gaat van start op maandag 27 juni.