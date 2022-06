Niemand doet Toyota wat in 24 uur van Le Mans, voor vijfde jaar op rij een klasse te sterk

Sebastien Buemi, Ryo Hirakawa en Brendon Hartley hebben zondag in een Toyota de koningsklasse in de 24 uur van Le Mans gewonnen. Ze waren net iets sneller dan de andere Toyota in de race. Glickenhaus vervolledigde het podium. Dries Vanthoor (Oreca WRT) was de beste Belg op een 15e plaats.