BEKIJK: Marcus Ericsson rijdt zich de geschiedenis in na spannende ontknoping van Indy 500

Het was in 2018 een behoorlijke roemloze aftocht voor Marcus Ericsson in de Formule 1. Maar 4 jaar later schrijft de Zweed toch autosportgeschiedenis.

300.000 mensen waren naar het legendarische circuit in Indianapolis afgezakt, het grootste sportevenement sinds het begin van de pandemie.

De fans zagen hoe Ericsson laat in de race de leiding nam, maar het door een crash van zijn ploegmaat Jimmie Johnson en de bijbehorende neutralisatie toch nog even spannend werd.

Pato O'Ward kwam op 2 ronden van het einde nog zelfs even piepen naast de bolide van Ericsson, maar die vond schijnbaar nog wat extra paardenkracht en verdedigde zijn leiderspositie met verve.

Ericsson is pas de 2e Zweed (na Kenny Bräck in 1999) die triomfeert in de Indy 500. De Amerikanen wachten nu al 6 jaar op een zege van een landgenoot. Op het podium dronk Ericsson zoals al zijn voorgangers een fles melk uit. Vol overgave goot hij de melk over zijn hele gezicht uit.