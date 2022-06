Bulgaarse international Nedelev loopt schedelbreuk op bij botsing tussen spelersbussen

Het busongeluk gebeurde op weg van het vliegveld naar het hotel. De Bulgaren werden in 2 bussen vervoerd, in een tunnel botsten de 2 voertuigen op elkaar. De achterste bus reed in op de voorste.



De 29-jarige Nedelev, die achterin de voorste bus zat, liep daarbij een schedelbreuk op.



De Bulgaarse voetbalbond meldt op zijn website dat de aanvaller van Botev Plovdiv, goed voor 39 caps (5 goals), in een ziekenhuis in Tbilisi is geopereerd. De andere spelers en stafleden van de nationale ploeg zijn volgens de bond in orde.



De wedstrijd tussen Georgië en Bulgarije gaat vermoedelijk gewoon door. De Georgiërs staan met 9 punten uit drie wedstrijden aan kop in groep 4 in de C-divisie. De groepswinnaar promoveert naar de B-divisie van de Nations League. Bulgarije heeft na drie wedstrijden 2 punten.