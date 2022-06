LeBron James droomt van een eigen NBA-ploeg: "Ik wil een team in Las Vegas"

"Ik wil een team kopen, dat is zeker", valt te horen in het fragment dat James tweette. "Ik wil een team hebben in Las Vegas", specifieerde hij. De hele aflevering komt vandaag online.



Dat LeBron James zijn wens uitspreekt om eigenaar te worden van een basketbalteam in de Amerikaanse gokstad is geen toeval. Er doen momenteel geruchten de ronde dat de NBA na het seizoen 2024 wil uitbreiden met 2 nieuwe teams. Daarbij zouden nieuwe clubs in Seattle en Las Vegas worden overwogen.



Vorige week donderdag berichtte het Amerikaanse tijdschrift Forbes nog dat LeBron James als eerste actieve basketbalspeler de kaap van 1 miljard dollar wist te ronden.



Hij werd daarmee de derde basketbalmiljardair ooit, na grootheden Michael Jordan en wijlen Kobe Bryant, die de 9 nullen allebei pas na hun carrière wisten te bereiken.



Michael Jordan bezit met de Charlotte Hornets een team in de NBA. De steenrijke James verzamelde zijn fortuin voornamelijk met sponsordeals en investeringsinkomsten.



Zo is hij onder meer mede-eigenaar van de Fenway Sports Group, dat voetbalclub Liverpool, baseballteam Boston Red Sox en ijshockeyploeg Pittsburgh Penguins bezit.



LeBron James is momenteel zelf nog actief als speler bij de Los Angeles Lakers, met wie hij in 2020 zijn vierde NBA-titel wist te winnen. Hij veroverde ook de kampioensring met Miami Heat (2012 en 2013) en de Cleveland Cavaliers (2016). James werd voorlopig vier keer verkozen tot MVP en won twee olympische gouden medailles.