Geraerts: "Mazzu wilde me bij Anderlecht, maar niet getwijfeld om T1 te worden bij Union"

Na het vertrek van Felice Mazzu naar rivaal Anderlecht heeft Union de opvolger in eigen huis gezocht en gevonden. Karel Geraerts mag een bank vooruit en is nu de T1. "En dat voelt goed. Het is altijd leuk dat een club je zoveel vertrouwen geeft", zegt Geraerts.



"Het klopt dat Felice me graag wilde meenemen naar Anderlecht, maar het was snel duidelijk dat Union me als nieuwe T1 wilde. In mijn hoofd heb ik die beslissing op 5 minuten genomen. Eenmaal ik iets beslist heb, kom ik daar zelden of nooit op terug."



Voor Geraerts wordt het zijn 1e job als hoofdcoach. "Maar ik voel me klaar om T1 te zijn, anders had ik deze uitdaging ook niet aanvaard. Ik ga zeker niet alles omgooien. De filosofie zal in grote lijnen hetzelfde blijven, maar ik wil wel proberen om mijn eigen accenten te leggen."

Ik ben nu bezig met mijn Pro License te halen, samen met onder meer Carl Hoefkens en Vincent Kompany. Karel Geraerts

Geraerts beseft dat de verwachtingen hoog zullen zijn na het voorbije seizoen, waarin Union zijn fans tot de laatste snik deed dromen van de titel. "Ik bekijk het als een geweldige ervaring, niet als druk. Ik zal niet zeggen dat we ons seizoen gaan herhalen, maar we willen wel proberen om iedere match te winnen en dan zien we wel."



"Het wordt een grote uitdaging. Union speelt voor het eerst sinds lang nog eens in Europa. Het zal niet makkelijk worden om de groepsfase te halen in de Champions League, maar we willen wel elke match aanvatten om te winnen."



Dat Geraerts momenteel nog niet over het juiste trainersdiploma beschikt, is geen groot probleem. "Ik ben nu bezig met mijn Pro License te halen, samen met onder meer Carl Hoefkens en Vincent Kompany. We zullen zeker een oplossing vinden om helemaal in orde te zijn met de regels."

