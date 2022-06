Geen BNXT-finale voor matig Oostende: "Moeilijk om spelers te motiveren na Belgische titel"

Na de wedstrijd gaf coach Dario Gjergja aan dat het motiveren van zijn spelers niet makkelijk was. "Het is niet simpel om je spelers weer warm te maken, nadat ze al de Belgische titel hadden gewonnen. Na onze gewonnen titelwedstrijd (tegen Kangoeroes Mechelen, red.) hebben we 10 dagen geen wedstrijd gespeeld. Dat is ook niet handig."

Dat bleek niet vanzelfsprekend, want na een verloren wedstrijd in Leiden (84-82), ging Oostende gisteren ook thuis onderuit (78-88). De BNXT-finale zal dus worden beslecht tussen twee Nederlandse teams: Leiden en Groningen.

"Uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat onze defensieve prestaties in dit tweeluik tegen Leiden zeer slecht waren", vertelt Gjergja. "We gaan in deze wedstrijd van een voorsprong van 61-48 naar 64-66. Op zo'n manier kan je niet spelen in een wedstrijd van dit kaliber. We verdienen het niet om naar de finale door te stoten."



"Of dat het seizoen nog steeds een succes is? Ik denk het wel. We winnen voor een 11e keer de titel in België, winnen de supercup en halen de finale van de beker. Bovendien eindigen we bij de laatste 16 in de Champions League. Vandaag hebben we het jammer genoeg uit handen gegeven."