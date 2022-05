Eén puntje verschil! Efes Istanbul wint EuroLeague na nagelbijter tegen Real Madrid

Istanbul keek bij de rust nog aan tegen een achterstand van 5 punten: 34-29. Na de pauze kon de titelverdediger het tij nog keren, om uiteindelijk met slechts één punt verschil de zege over de streep te trekken: 58-57.

Bij Istanbul blonk Vasilije Micic uit met 23 punten. Voor Real Madrid lukte Walter Tavares 14 punten en 11 rebounds.



Voor Istanbul is het de tweede EuroLeague-titel op een rij. De Turken haalden het vorig seizoen in de finale van Barcelona. Real Madrid blijft recordhouder met tien eindzeges, de laatste dateert van 2018.



Eerder op de dag won Barcelona de wedstrijd om de derde plaats tegen Olympiacos Piraeus: 84-74. Bij Barça was Nikola Mirotic de topschutter met 19 punten.