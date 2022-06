Geen opvolger voor Kimmer Coppejans op Roland Garros: Gilles Arnaud Bailly verliest juniorenfinale

Met Gilles Arnaud Bailly en Gabriel Debru stonden twee piepjonge - want amper 16 jaar - kerels in de finale. Bailly kon de 3e Belgische naam op de erelijst van Roland Garros voor junioren worden, na Jacky Brichant (1947) en Kimmer Coppejans (2012).

Hoewel zijn Franse tegenstander Debru door zijn lengte over een extra troef beschikt, maakte Bailly het hem wel de hele match lastig. Dankzij een rebreak in het 8e spel kon hij een tiebreak afdwingen, waar hij ook de hele tijd moest achtervolgen. Eén setpunt kon Bailly nog wegwerken, het tweede was er te veel aan.

Ook in de tweede set was het klassenverschil tussen Bailly en Debru niet zo groot, al liep de ballon van de jonge Belg wel wat leeg naar het einde. Eindstand: 7-6 en 6-3.

Debru treedt in de voetsporen van zijn landgenoot Luca Van Assche, die vorig jaar in Parijs won bij de junioren. Het was van 1994 geleden dat twee landgenoten elkaar opvolgden.