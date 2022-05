Lisa Vaelen en Victor Martinez gaan met Belgische titels turnen lopen, Nina Derwael is supporter

Heel veel aandacht voor Nina Derwael op het Groot BK turnen, ook al nam de olympische kampioene zelf niet deel. Derwael is al weer aan het trainen, maar voor een eerste competitie sinds Peking was ze nog niet klaar.

"Ik doe het wel nog altijd graag, sta nog elke dag met een grote glimlach in de zaal", zegt ze. "Ik wou hier toch bij zijn om de andere meisjes te steunen. We zijn toch samen aan een nieuwe olympische cyclus begonnen."

Lisa Vaelen kaapte uiteindelijk het goud weg, voor haar ploeggenoten Maellyse Brassart en Jutta Verkest. Die laatste verloor vooral veel punten op de balk. Net als voor de andere medaillewinnaressen was het voor Vaelen even wennen na lange tijd zonder competitie.

"Het was moeilijk om terug te keren. Ik had ook hier en daar een paar blessures, ben nog ziek geweest. Het was een echte kwikkel-kwakkel-voorbereiding. Ik had dan ook niet verwacht dat ik zou winnen."

Bij de mannen was Victor Martinez verrassend de primus. De Waalse gymnast haalde het heel nipt voor favoriet Luka Van den Keybus, die onlangs nog getuigde over zijn crowdfundingproject, dat hem financieel in staat moet stellen om voltijds te kunnen leven voor zijn sport.