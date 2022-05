Bekijk het sluwe manoeuvre van Bouwman in de sprint: als eerste de bocht in en de tegenstand naar buiten dwingen

Koen Bouwman (Jumbo-Visma) rekent in de laatste hectometers af met zijn medevluchters in de 19e Giro-rit. Voor de Nederlandse bergkoning is het zijn tweede ritzege in de Ronde van Italië. Ook van de blauwe bergtrui is hij sinds vandaag helemaal zeker. Al vonden sommigen zijn sprint niet helemaal koosjer, maar de jury oordeelde dat Bouwman niets verkeerd deed.