Bergkoning Koen Bouwman wint controversiële sprint in Giro, Carapaz blijft leider

clock 17:03 17 uur 03. In de herhaling van de sprint om de etappezege zien we dat Vendrame en Valter in het decor zijn gesukkeld. Schmid is tweede, Tonelli derde.

clock 17:02 17 uur 02. De drie podiumkandidaten komen samen binnen. Landa moest een klein gaatje laten, maar zal vermoedelijk in dezelfde tijd worden gezet.

clock 17:01 17 uur 01. Carapaz zet de sprint in. De rest zit in zijn wiel.

clock 17:01 17 uur 01. Nog 600 meter. De verschillen zullen sowieso beperkt blijven.

clock 17:00 17 uur . Carapaz opnieuw, de schaduwen volgen. Ze zijn met z'n drieën echt aan elkaar gewaagd. Carapaz versnelt, de andere twee volgen.

clock 16:59 16 uur 59. De drie gladiatoren kijken naar elkaar waardoor onder anderen Nibali weer komt aansluiten.

clock 16:59 16 uur 59. Carapaz en Hindley zijn weer bij Landa gekomen. Ze moeten nog een dikke vijf minuten klimmen.

clock 16:58 16 uur 58. Bouwman wint zijn tweede! In een chaotische sprint met vijf pakt Bouwman de overwinning.

clock 16:58 16 uur 58. De sprint is ingezet.

clock 16:57 16 uur 57. Landa alleen. Vanuit de rug van zijn twee concurrenten versnelt Landa. Carapaz en Hindley lijken te passen.



clock 16:56 16 uur 56. Carapaz versnelt. Carapaz versnelt in de groep der favorieten. Weer kunnen enkel Hindley en Landa volgen.

clock 16:54 Ultimo chilometro. De vijf leiders lijken veel vertrouwen te hebben in hun sprint. Ze gaan samen de laatste kilometer in. Het stijgingspercentage bedraagt 14%. 16 uur 54. last km

clock 16:52 16 uur 52. Sivakov met een versnelling bij de favorieten. Een versnelling van Sivakov in dienst van kopman Carapaz zorgt ervoor dat de groep der favorieten kleiner wordt. Buchmann moet passen, ook Lopez en Valverde lossen.

clock 16:51 16 uur 51. Slag om slinger wordt er nu gedemarreerd bij de koplopers. Vendrame hangt steeds aan de rekker, maar niemand kan voorlopig wegrijden.

clock 16:50 16 uur 50. Ook het peloton is begonnen aan de slotklim. Krijgen we daar nog een aanval op de roze trui? Of wachten Hindley en Landa tot morgen?

clock 16:49 16 uur 49. Bouwman valt aan, Valter countert. Aanvallen van eerst Bouwman en dan Valter doen Vendrame even lossen, maar hij kruipt toch terug in het wiel van de anderen.

clock 16:48 16 uur 48. Tonelli met een eerste schijnmanoeuvre. Nog drie kilometer te gaan. We gaan stilaan richting de steilste stukken.

clock 16:48 16 uur 48. Als ze vooraan zo traag blijven rijden maakt Vendrame een grote kans. Hij is op papier de sterkste sprinter van de vijf.



clock 16:44 We zullen zo meteen weten hoe goed of slecht Hindley is. 16 uur 44.