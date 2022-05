GP motorcross in Jakarta wordt dit jaar geannuleerd

"Ondanks de best mogelijke inspanningen van de lokale organisatie is het niet mogelijk om het event op een goede manier te verzekeren dit jaar."

Meer informatie geeft de organisatie van de MXGP niet.

In totaal staan er zo nog negentien WK-manches op de kalender. De GP van Jakarta was de dertiende van het seizoen.

Na de GP van Sardinië is de WK-leiding in de MXGP-klasse nog steeds in handen van de Sloveen Tim Gajser. In de MX2 is onze landgenoot Jago Geerts de WK-leider. De eerstvolgende WK-manche wordt komend weekend in Spanje gehouden.