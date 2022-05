Backyard Masters: Belg Merijn Geerts vestigt wereldrecord in loodzware loopwedstrijd

Het Duitse Rettert was de voorbije dagen het decor voor de Backyard Masters, een moordende loopwedstrijd met een eenvoudig recept: deelnemers moeten elk uur een rondje afleggen van 6 kilometer en 706 meter.

De snelheid waarmee gelopen wordt, is niet belangrijk. Atleten kunnen de tijd die ze na de 6,706 km eventueel overhebben, benutten om wat te rusten of iets te eten. Wie als laatste overblijft, is de winnaar van de wedstrijd.

De Backyard Masters ging afgelopen weekend van start met 24 deelnemers, waaronder 5 Belgen. Een van hen, de 47-jarige ultraloper Merijn Geerts, bleek de strafste van allemaal.



Geerts werd tot het uiterste gedreven door de Ier Keith Russell, maar trok uiteindelijk aan het langste eind. Met in totaal 90 rondes, goed voor 603,5 km, verbeterde Geerts het wereldrecord en pakte hij de overwinning. Russell bleef steken op 89 rondjes.



Onze landgenoot liep in totaal 74u38'50". Gemiddeld had hij 49"05 nodig voor het rondje van 6,7 kilometer. Geerts' snelste ronde legde hij af in 40"42, voor de langzaamste ronde nam hij 55'08" de tijd. Rijk is Geerts niet geworden van zijn straffe prestatie: de winnaar kreeg 1.000 euro.



Geerts was qua eigenzinnige loopwedstrijden niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar nam hij ook al deel aan de beruchte Barkley Marathons, misschien wel de allerzwaarste ultraloopwedstrijd ter wereld.