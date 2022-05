Jeroen D'hoedt zegt de atletiek vaarwel: "Mijn lichaam speelde me de laatste jaren parten"

Jeroen D'hoedt kondigde zich met een knal aan in de atletiekwereld, toen hij in 2009 in Dublin Europees kampioen werd bij de U20. Twee jaar later stak hij al de eindzege in de CrossCup bij de senioren op zak.

D'hoedt zou het veldlopen combineren met de atletiekpiste, waar hij de middellange afstanden voor zijn rekening nam. Uiteindelijk was het op de 3.000 meter steeple waarmee hij zich voor de Spelen van Rio, in 2016, wist te plaatsen.

Na die Spelen raakte de carrière van D'hoedt door blessures in het slop. "Ik had graag afscheid genomen op een groot kampioenschap, maar de laatste jaren waren lastig, met een lichaam dat moeite had om op het hoogste niveau te presteren."

"Toch ben ik uiterst trots op wat ik allemaal bereikt heb", schrijft D'hoedt in zijn afscheidsbrief. "Ik ben heel blij waar de sport mij overal ter wereld heeft gebracht. En geen zorgen, de sport zal altijd deel blijven uitmaken van mijn leven."